Alle Welt redet von superschnellen Mobilfunknetzen der fünften Generation. Beim Internet der Dinge aber sind einfache "0G"-Funknetzwerke eine bessere und energiesparende Lösung - wie sich bei DHL und Merck bereits zeigt.

Die Konzernzentrale des Pharmaunternehmens Merck hat die Dimensionen einer Kleinstadt. Der Forschungs- und Produktionsstandort erstreckt sich auf einer Fläche von 1,25 Quadratkilometern, das entspricht fast 200 Fußballfeldern. 11.000 Mitarbeiter arbeiten in den 250 verschiedenen Gebäuden im Norden Darmstadts, fertigen dort unter anderem Medikamente und Produkte der Spezialchemie. So groß das Gelände, so komplex ist auch die Logistik. Wenn die Pharmaproduktion etwa neue Tabletten herstellt, benötigt sie dafür spezielle hochreine Salze vom anderen Ende des Geländes. Solche Fahrten mit chemischen Grundstoffen und Ersatzteilen übernimmt eine eigene Flotte von 130 Anhängerzügen, die von Gabelstaplern gezogen werden. "Die Steuerung und Koordinierung der Anhänger ist bisher sehr aufwendig", sagt Benedikt Ulmke, Projektleiter bei Merck. "Oft müssen die Fahrer leere Container mühsam auf dem weitläufigen Gelände suchen."

Ulmke tüftelt daran, dass solche Suchfahrten der Vergangenheit angehören. Dazu hat er ein Pilotprojekt zur Echtzeitverfolgung der Anhänger gestartet, bei dem peu à peu alle 390 Anhänger mit speziellen Funksensoren ausgestattet werden. Ähnliche Projekte werden derzeit dutzendfach angestoßen in deutschen Konzernen. Mal laufen sie unter dem Schlagwort Internet der Dinge, anderswo spricht man von der intelligenten Fabrik. Aber immer sollen Maschinen untereinander eine Kommunikation übernehmen, die bisher der Mensch wahrnahm. Und oft heißt es: Der Durchbruch stehe nun endlich bevor, jetzt, da es 5G gibt.

Reichweite: 30 Kilometer

In Darmstadt allerdings setzen sie nicht auf das herkömmliche Mobilfunknetz, sondern einen eigenen Funkstandard namens LoRaWan. Das steht für Long Range Wide Area Network - zu Deutsch: weitreichendes Funknetzwerk. Die Besonderheit: LoRaWan funkt je nach Geländebeschaffenheit über Entfernungen von bis zu 30 Kilometern und ist optimiert für kleine Datenmengen wie etwa die Übertragung eines Standorts oder sonstige Sensordaten. Merck hat sein Funknetz gemeinsam mit dem städtischen Energieversorger Entega aufgebaut, der den Betrieb übernimmt. "Bis Ende des Jahres wollen wir alle Anhänger über das Funknetz steuern", sagt Ulmke.

Mit ihrem schmalbandigen, aber weitreichenden Funknetz sind Merck und Entega Vorreiter. Zwar werden die Mobilfunkkonzerne nicht müde, den neuen Mobilfunkstandard 5G als Allheilmittel zu propagieren, insbesondere für die Vernetzung von Geräten, Maschinen und Gadgets im sogenannten Internet der Dinge. "Eine einzige 5G-Funkzelle kann theoretisch mehrere Hunderttausend Geräte verbinden", sagt John Delaney, Mobilfunkexperte beim US-Marktbeobachter IDC. Theoretisch. "Solch eine enorme Gerätedichte wird auf ...

