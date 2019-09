Die B-A-L Germany AG, in Wien und Stuttgart gelisteter Bestandshalter von Wohnimmobilien mit Fokus auf Sachsen, hat die Kapitalerhöhung um 300.000 Vorzugsaktien erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung war mehrfach überzeichnet und generierte ein Volumen von 540.000 Euro. Ein neuer Anker-Investor hat sich mit 400.000 Stück Stammaktien am Unternehmen beteiligt, teilt die Gesellschaft mit. Mit dem frischen Kapital wird das Portfolio ausgebaut: Zu den 2.627 m2 zum 30.06.2019 gibt es unterschriebene Kaufverträge für weitere 2.000 m2, die bis zum 01.01.2020 komplett in den Bestand der B-A-L übergeführt werden, heißt es weiter. Der Verkehrswert, der in Sachsen zu erwerbenden 35 Wohnungen, beträgt 1,6 Mio. Euro, die Vermietungsquote ...

