13 erfolgreiche Trades mit Wirecard und unserem System Behavoiral Finance stehen 2019 zu Buche. Am 15.8 haben wir Trade 14 gestartet. Unsere Abonnenten sind bei der WKN SR2780 am 15.8 zu 4,23 reingekommen in einem extrem volatilen Handelstag. Genau unser Umfeld. Zwischenfazit: Kurs 5,46 Euro - plus 28 Prozent. Unser gesamtes Turbo-Depot liegt seit Start ...

Den vollständigen Artikel lesen ...