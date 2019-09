Die Sanofi-Aventis Deutschland benötigt SO2 im Industriepark Höchst für die Produktion des Schmerzmittels und Fiebersenkers Metamizol. Die bisherige Versorgung per Ringleitung entfiel jedoch, nachdem diese für den Zulieferer unwirtschaftlich geworden war. Als Alternative bot der Lieferant die Bereitstellung des Gases in verflüssigter Form an, angeliefert in Transportcontainern.

Der Umgang mit dem giftigen und stechend riechenden Stoff ist risikobehaftet: Bei Kontakt mit dem gefährlichen Flüssiggas können Verätzungen der Atemwege, der Haut oder der Augen - je nach Konzentration des Stoffes - auftreten. Deshalb sind umfangreiche Schutzvorkehrungen beim Einsatz zu beachten. Intern muss sich neben dem Anlagen- und Planungsbereich auch die Abteilung Sicherheitstechnik den Herausforderungen dieser besonderen Situation stellen, denn die Rahmenbedingungen bergen weitere Schwierigkeiten: Als Gefahrgut muss das SO2 außerhalb des Gebäudes, in dem es zum Einsatz kommt, gelagert werden. Die Vorgaben für eine spezielle Belüftung und Sensoren, die Luft und Feuchtigkeit im Raum messen und bei Gefahr Alarm geben, sind zu berücksichtigen. Zur Neutralisierung der Abluft ist für den Ernstfall ein Notwäscher mit Natronlauge einzuplanen. Die vorgeschriebene Überwachung hierfür ist in einem separaten Fertigcontainer vor dem Produktionsgebäude platziert.

Extreme Ansprüche an die Pumpenlösung

Die Produktion, bisher im ersten Stock des Gebäudes untergebracht, muss an diesem Standort bleiben. Bevor das Gefahrgut am Boden angeliefert werden kann, musste daher das Problem geklärt sein, wie das Gefahrgut in den ersten Stock befördert werden kann. Markus Zellhorn, der als Plant Engineer seit mehr als zehn Jahren bei Sanofi verantwortlich ist, erläutert die Situation: "Das Medium SO2 muss unter Druck fast 30 Meter ...

