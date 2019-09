TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mangels frischer Impulse tendieren die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien am Dienstag seitwärts. Die Ausschläge der Indizes an den einzelnen Plätzen sind klein. Vorgaben aus den USA fehlen gänzlich, weil dort am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde.

Börsianer sprechen von einem lustlosen und ereignisarmen Geschäft. Neue Nachrichten vom US-chinesischen Handelsstreit gibt es nicht. Das laste tendenziell etwas auf der Stimmung, heißt es. Zumal offenbar beide Seiten weiter nach einem nächsten Gesprächstermin suchten. Derweil soll China aber Klage bei der Welthandelsorgansisation (WTO) gegen die von den USA erhobenen Strafzölle eingereicht. Dass Peking nun Anti-Dumpingzölle auf Phenol-Importe aus den USA und aus Europa verhängt haben soll, ist der Stimmung zumindest nicht zuträglich.

In Tokio liegt der Nikkei-Index mit 20.632 Punkten auf dem Niveau vom Vortag. Auch in Seoul bewegt sich das Marktbarometer gegenüber Montag kaum vom Fleck. Dass die Verbraucherpreise in Südkorea im August weniger stark gestiegen sind als erwartet bewegt ebenso nicht wie die im Rahmen der Prognosen revidierten BIP-Daten für das zweite Quartal.

Unter den Einzelwerten legen Ito in Tokio um 2,8 Prozent zu, nachdem der Teeproduzent einen 6,6-prozentigen Gewinnanstieg in seinem ersten Quartal berichtet hat trotz eines gleichzeitigen genauso großen Umsatzrückgangs.

Euro auf neuem Zweijahrestief zum Dollar

Am Devisenmarkt wertet der Yuan weiter ab. Der Dollar wird mit 7,1878 Offshore-Yuan gehandelt, nachdem der Mittelkurs des weniger frei handelbaren Binnen-Yuan in der Nacht von der Notenbank mit 7,0884 praktisch unverändert fixiert wurde. Derweil sackt der Euro aber auf neue Zweijahrestiefs ab. Er kostet nur noch 1,0938 Dollar. Hintergrund sind zunehmende Spekulationen über umfangreiche Lockerungsmaßnahmen der EZB bei deren nächstem Treffen angesichts mauer Konjunktursignale. Auch gegenüber dem Yen legt der Dollar etwas zu, auf 106,32 Yen.

Der Goldpreis kommt leicht zurück um 5 Dollar auf 1.524 je Feinunze. Marktbeobachter schreiben das dem festeren Dollar zu, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende Nikkei-225 (Tokio) 20.638,36 +0,09% +3,12% 08:00 Kospi (Seoul) 1.965,93 -0,17% -3,68% 08:00 Schanghai-Comp. 2.922,54 -0,05% +17,19% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.601,70 -0,10% -0,64% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.090,46 +0,24% +1,23% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.597,06 -0,94% -4,64% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD EUR/USD 1,0940 -0,3% 1,0970 1,0985 -4,6% EUR/JPY 116,32 -0,2% 116,50 116,74 -7,5% EUR/GBP 0,9091 -0,0% 0,9092 0,9038 +1,0% GBP/USD 1,2035 -0,2% 1,2065 1,2153 -5,6% USD/JPY 106,33 +0,1% 106,19 106,27 -3,1% USD/KRW 1215,20 +0,1% 1214,05 1211,64 +9,1% USD/CNY 7,1822 +0,1% 7,1720 7,1684 +4,4% USD/CNH 7,1870 -0,1% 7,1921 7,1734 +4,6% USD/HKD 7,8444 +0,0% 7,8423 7,8425 +0,2% AUD/USD 0,6708 -0,1% 0,6718 0,6728 -4,8% NZD/USD 0,6281 -0,4% 0,6309 0,6303 -6,5% Bitcoin BTC/USD 10.379,50 -0,1% 10.387,75 9.753,00 +179,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,88 54,77 -0,4% -0,22 +14,2% Brent/ICE 58,67 58,66 +0,0% 0,01 +5,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.524,60 1.529,60 -0,3% -5,00 +18,9% Silber (Spot) 18,43 18,49 -0,3% -0,06 +18,9% Platin (Spot) 933,44 929,45 +0,4% +3,99 +17,2% Kupfer-Future 2,52 2,53 -0,7% -0,02 -4,8%

