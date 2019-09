The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6315847804 SOLVAY 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0487087337 HYPO VORARL. 19/29 BD00 BON CHF N

CA XFRA GB00BHJWCP47 CP FUNDING 1 18/21.11.19 BD00 BON GBP N

CA XFRA IT0005383309 ITALIEN 19/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA US912828YC87 USA 19/21 BD00 BON USD N

CA XFRA XS2049726990 LUFTHANSA AG MTN 19/24 BD00 BON EUR N

CA 1RF XFRA CA8606471065 SKITA GOLD CORP EQ00 EQU EUR N

CA ELFG XFRA DE000ETFL516 DEKA GERMANY 30 UCITS ETF EQ00 EQU EUR Y

CA ELFE XFRA DE000ETFL524 DEKA US TREAS.7-10 UC.ETF EQ00 EQU EUR Y

CA ELFF XFRA DE000ETFL532 DEKA EO CORP.0-3 LIQ.U.E. EQ00 EQU EUR Y

CA WY52 XFRA US1255255846 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 EQ00 EQU EUR N