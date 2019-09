alstria office REIT: schönes Setup für Gap-Trade

AOX: Analysten von Morgan Stanley und Standard & Poor's sorgen für Kursschub bei alstria office REIT-AG.

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: DE000A0LD2U1: Im vergangenen Halbjahr hat die Aktie des auf Büroimmobilien spezialisierten REITs etwas über 15 Prozent zugelegt. Auch wenn der 20er- und 50-er EMA ein paar Mal nach unten gekreuzt wurden, stellte sich eine Kurserholung stets binnen weniger Tage ein. Am gestrigen Montag startete der MDAX-Wert mit einem Gap nach oben in den Tag. Wie zu lesen war, hatten Analysten von Morgan Stanley und Standard & Poor's AOX nach oben gestuft.Die Analysten haben erkannt, was bei einem Blick auf die Quartalszahlen schon länger zu sehen war und die Aktie ist trotz des Kursantiegs immer noch günstig bewertet, so dass ein weiteres Wachstum keine Überraschung wäre.Am gestrigen Montag konsolidierte die Aktie nach dem Nachrichten-Gap bereits, die Kurslücke nach unten blieb jedoch erhalten. Eine Seitwärtsphase kann durchaus ein paar Tage anhalten. Nicht untypisch wäre aber ein baldiger Breakout. Eine längerere grüne Kerze könnte als Kaufsignal für ein Gap-Trading gewertet werden, der Stopp Loss darf dann unterhalb der Kerze platziert werden. Am 5. November gibt es wieder Quartalszahlen, so dass genügend Spielraum besteht die Gewinne laufen zu lassen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AOX.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/alstria-office-reit-schoenes-setup-fuer-gap-trade/span>