Ohne Impulse seitens der Wall Street bewegte sich der DAX gestern die meiste Zeit des Tages eher kraftlos seitwärts. Gegen Mittag näherte er sich mal wieder der 12.000 Punkte-Marke. Am Ende des Tages ging der DAX mit einem Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Marktidee: GBP/USD. Das britische Pfund bewegt sich gegenüber dem US-Dollar seit dem Jahr 2007 in einem ultralangfristigen Abwärtstrend. Auch kurzfristig haben derzeit die Pfund-Bären das Ruder in der Hand. Gestern kam es zum Bruch zweier wichtiger technischer Marken. Für die weitere Entwicklung ist jetzt entscheidend, ob der Kurs unter eine weitere Unterstützungszone fällt.