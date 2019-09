Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der anhaltende US-chinesische Handelskrieg sei für die Wirtschaft problematisch, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Belastungen für Halbleiterunternehmen ließen aber nach, da sich die Lieferketten anpassten und die Endmärkte in China bereits schwach seien. In der Halbleiterbranche hätten zudem die Endmärkte Industrie und Automobil, die sich bislang noch nicht erholt hätten, das größte Aufwärtspotenzial./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 20:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2019 / 00:37 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-09-03/08:22

ISIN: NL0010273215