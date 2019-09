Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Signify nach einem monatlichen Datencheck auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analystin Daniela Costa bekräftigte ihr Anlageurteil samt Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie, nachdem sie zum einen die Daten zur weltweiten Google-Suche für die Philips-Hue-Reihe des Lichttechnikherstellers unter die Lupe genommen hat. Zudem verwies sie darauf, dass die Produkte von Signify unter den Top 20 LED-Leuchten bei Amazon seien und verwies auch auf die Preisgestaltung eines Korbes an Hue-Produkten./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-09-03/08:23

ISIN: NL0011821392