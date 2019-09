Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 03.09.2019 Kursziel: EUR 26,00 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Weiterhin über Vorjahr - Guidance bestätigt - Buy Mit rund 370.000 Besuchern (Vorjahr: 364.000, +1,6% YoY) konnten die Erlöse an den vollkonsolidierten Standorten - also auf AG-Ebene - im ersten Halbjahr 2019 um 2,2% auf EUR 3,435 Mio. (Vorjahr: EUR 3,362 Mio.) gesteigert werden. Auf AG-Ebene ergab sich damit ein, im ersten Halbjahr saisonal üblicher, operativer Verlust in Höhe von EUR -0,510 Mio. (Vorjahr: EUR -0,438 Mio.). In Verbindung mit der für das dritte Quartal 2019e vorgesehenen Neueröffnung im slowenischen Rogla hat der Vorstand seine Guidance für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach wird für den Konzern mit einer deutlichen Verbesserung auf allen Ertragsebenen gerechnet. Auch wir bestätigen nach den nach u. E. soliden Halbjahreszahlen unsere Umsatz- und EBIT-Prognosen 2019e (EUR 17,1 Mio. bzw. EUR 2,9 Mio.) sowie unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 26,00 je Aktie und damit unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18877.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

September 03, 2019 02:02 ET (06:02 GMT)