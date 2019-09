Die Gruppen Marine, Imaging, Space & Defense und Engineered Systems von Teledyne werden ihre fortschrittlichen Technologien für Land, Meer, Luft und Raum an einem gemeinsamen Stand zeigen.

CHELMSFORD, Vereinigtes Königreich, Sept. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein Kollektiv von Unternehmen und Gruppen von Teledyne [NYSE: TDY] wird auf der kommenden Defense and Security Equipment International (DSEI) Exhibition vom 10.-13. September am Stand S6-20 im ExCel Centre in London als Aussteller dabei sein. Zu den vertretenen Unternehmen gehören Teledyne Brown Engineering, DALSA, Defense & Space, die Imaging-, Quantum- und RF-Divisionen von e2v sowie die Marine Group von Teledyne.

Teledyne bietet eine Technologie-Roadmap sowohl in Form von ITAR- als auch in Nicht-ITAR-Lösungen und Nicht-EAR-Lösungen, um Missionen in allen Bereichen durch seine europäischen und nordamerikanischen Operationen zu ermöglichen. Besucher des Standes können Verteidigungslösungen und Fähigkeiten erwarten, die sich auf die komplexesten militärischen Missionen beziehen: von Überwachung über Restlicht- und Infrarot-Bildgebung (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/infrared-detectors/calibir-640/), Raketenabwehr und Gegenmaßnahmensysteme, chemische und biologische Artenerkennung für CBRN-Anwendungen und optische Signalverarbeitung bis hin zu Abwehrnahmen gegen Unterwasserminen.

Besonders interessant ist der erste DSEI Space Hub, an dem sich Teledyne e2v (https://www.teledyne-e2v.com/products/space/) am Stand SH12 beteiligen wird. "Der Space Hub auf der DSEI wird eine breitere Gruppe von Delegierten mit einem Weltraumfokus anziehen und bietet die spannende Gelegenheit, sie kennenzulernen, sich mit ihnen zu vernetzen und mehr über die führenden Unternehmen dieser Technologie der Branche zu erfahren", kommentiert Mark Bown, Marketing Manager bei Teledyne e2v.

Besucher des Gemeinschaftsstandes von Teledyne können eine breite Palette wichtiger Verteidigungsmöglichkeiten und -lösungen erwarten, darunter eine "Live"-Demonstration des patentierten KI-Fusionsalgorithmus von Teledyne, der eine Objekterkennung bei schlechten Lichtverhältnissen über ein Live- LWIR/VIS-Fusionskamera-Display (https://youtu.be/OKJOSKVNAWA) verbessert. Diese Kombination aus fortschrittlichem Kameradesign, Bildverarbeitung und KI-Funktionen eignet sich für Drohnenanwendungen, die unter anderem für die Beobachtung der Sonne, Such- und Rettungsaktionen sowie Überwachungen genutzt werden.

Wo: Defense and Security Equipment International (DSEI) Exhibition (Internationale Ausstellung von Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstungen) Stand: S6-260 Space Hub SH12 ExCel Centre, London, Vereinigtes Königreich Wann: 10.-13. September 2019

Alle Handelsmarken sind unter ihren jeweiligen Unternehmen eingetragen.

Teledyne Technologies behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Teledyne Brown Engineering (https://tbe.com/market/missionsystems) bietet innovative Systemtechnik, Integration und fortschrittliche Fertigungslösungen für Verteidigungs- und Marineanwendungen, einschließlich Design, Analyse, Fertigung, Montage, Logistik, Prüfung und Wartung.

Teledyne DALSA (https://www.teledynedalsa.com/en/learn/markets-and-applications/defense/) bietet eine Konvergenz von Sensortechnologien für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen, einschließlich leistungsstarker, vielseitiger, ungekühlter Langwellen-Infrarotkameras und -detektoren, Sichtbildgebung und multispektraler Sensoren, CMOS-Kameras, Software, Verarbeitungs- und kundenspezifischer Lösungen.

Teledyne Defense & Space (https://www.teledynedefence.co.uk/) bietet voll integrierte SWaP-C EW-Lösungen, MFAs und voll funktionsfähige RWR-Systeme. Seine unübertroffene Erfahrung mit RF & MW macht sie zu einer klaren Wahl für die Entwicklung und Herstellung der innovativsten Lösungen der Branche.

Teledyne e2v (https://www.teledyne-e2v.com/products/quantum-technology/) entwickelt modernste Quantentechnologien, darunter Atomuhren für Navigationssysteme und Holdover-Backups für globale Navigationssatellitensysteme sowie Gravitationssensoren für die Erdforschung, Mineralexploration und Extraktion. Sein Geschäftsbereich Division RF Power (https://www.teledyne-e2v.com/markets/defence/) bietet ermöglichende Technologien wie MPMs, TWTAs, TWTs, Mikrowellenkomponenten und Subsysteme an. Sein marktführender RF Safe-Stop ist das ultimative berührungslose Ziel-Deaktivierungssystem, das in der Lage ist, bewegliche Ziele zu Land, Meer und Luft zu einem kontrollierten Stopp zu bringen.

Teledyne Imaging (http://www.teledyneimaging.com/aerospace-and-defense) bietet Vollspektrumdetektoren bis hin zu Lösungen auf Kameraebene für Standard- und kundenspezifische Anforderungen für den globalen Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt.

Teledyne Marine (http://www.teledynemarine.com/events/dsei-2019/)bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen und Technologien für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen mit bewährten Produkten und Entwicklungsmöglichkeiten für Unterwasser- und Oberflächenfahrzeuge, Instrumente, Verbindungslösungen sowie visuelle und akustische Bildgebungstools.

Ansprechpartner:

Melissa Rossi, Director of Marketing, Teledyne Marine

Büro: +1 (508) 563-1586

melissa.rossi@teledyne.com (mailto:melissa.rossi@teledyne.com)

Mark Bown, Marketing Manager, Teledyne Imaging, Space & Defense

Tel.: +44 (0) 1245 453 576

mark.bown@teledyne.com (mailto:mark.bown@teledyne.com)