Die home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5) hat im zweiten Quartal 2019 einen Umsatz von 85 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 67 Millionen Euro) und damit fremdwährungsbereinigt eine deutliche Steigerung von 28% gegenüber Q2 2018 erreicht.

Auch inklusive der Fremdwährungseffekte lag der Umsatz in Q2 2019 mit 27% deutlich über dem Vorjahreszeitraum. Da sich die brasilianische Währung weitgehend stabilisiert hat und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kaum Schwankungen unterlag, fällt der Währungseffekt bei den Geschäftszahlen nicht mehr so deutlich ins Gewicht. Betrachtet man das gesamte erste Halbjahr 2019, erhöhte sich der Umsatz fremdwährungsbereinigt um 19% und um 18% unter Berücksichtigung von Fremdwährungseffekten auf 178 Millionen Euro im Vergleich zu h1 2018. Brasilien alleine steigerte seinen Umsatz in Q2 2019 fremdwährungsbereinigt um 43% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in Europa betrug die entsprechende Steigerungsrate 24%. Insgesamt mehr als erwartet.

Hierbei darf man natürlich nicht verbessern, dass im Vorjahr im zweiten Quartal aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...