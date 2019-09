FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Christoph Schubert zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt DGAP-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Christoph Schubert zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt 03.09.2019 / 08:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FORTEC Elektronik AG: Christoph Schubert zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt Mit Wirkung zum 01.09.2019 wurde der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Christoph Schubert gerichtlich in den Aufsichtsrat der FORTEC Elektronik AG bestellt und im Gremium zum Vorsitzenden gewählt. Er folgt Herrn Winfried Tillmann nach, der sein Amt aus persönlichen Gründen zum 31.08.2019 niedergelegt hatte. Christoph Schubert, geboren 1961, studierte Betriebswirtschaftslehre in Tübingen und Münster. Seit über 25 Jahren Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ist Christoph Schubert seit 2013 Partner bei der Steuerberatungs- Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltskanzlei Husemann, Eickhoff, Salmen & Partner GbR und deckt somit wesentliche Kompetenzfelder gemäß des Deutschen Corporate Governance Kodex ab. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Beratung, insbesondere von mittelständischen Unternehmen. Darüber hinaus ist Herr Schubert stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei Müller - Die lila Logistik AG in Besigheim und Mitglied im Verwaltungsrat der Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund gGmbH in Dortmund. Christoph Schubert ist verheiratet und lebt in Dortmund. Wir freuen uns, dass wir Herrn Christoph Schubert für unser Unternehmen gewinnen konnten und wünschen ihm für seine zukünftige Tätigkeit viel Erfolg! Sandra Maile Vorstandssprecherin Kontakt: Investor Relations aktie@fortecag.de 03.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Lechwiesenstrasse 9 86899 Landsberg/Lech Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 867539 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 867539 03.09.2019 ISIN DE0005774103 AXC0060 2019-09-03/08:48