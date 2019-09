Santander Consumer - Diese Bankaktie bricht aus, Das Allzeithoch ruft!

Breakout

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:US80283M1018Die Santander Consumer Bank mit Sitz in Dallas, Texas, hat sich auf die Finanzierung und Bereitstellung von Autokrediten spezialisiert. Weiters stattet das Unternehmen Autohäuser mit Krediten für die Errichtung und Ausstattung der Geschäftsräume, Working Capital und Immobilienkrediten aus. Mit den letzten Quartalszahlen vom 24.07.2019 konnte der Finanzierer ein Umsatzwachstum von 14 % vermelden und den positiven Trend der Jahre seit der Finanzkrise fortsetzen. Auch der Chart spiegelt diese positive Entwicklung wider und zeigt Dezember 2018 in einem stabilen Aufwärtstrend auf Tagesbasis nach oben. In den letzten Wochen konsolidiert die Aktie nun in Form von einem fallenden Dreieck bis zur horizontalen Unterstützung bei 25,40 USD bis 25,11 USD und zum EMA 50 auf Tagesbasis. Hier konnte der Anteilsschein am Donnerstag letzter Woche die Trendlinie des Dreieckes brechen und sich am Freitag darüber stabilisieren.Der Ausbruch aus der Konsolidierungsformation erfolgte, der EMA 20 konnte zurückerobert werden. Diese Ausgangslage könnten die Bullen jetzt für einen Angriff auf das Allzeithoch nutzen und den Wert in Richtung 27,50 USD drücken.ein potentieller Entry ergibt sich beim Überschreiten des Tageshochs vom Freitag bei 26,36 USD. Aggressive Anleger könnten den Stopp Loss unter die dann entstandene zweitägige Konsolidierung, unter den EMA 20 im Bereich von 25,90 USD legen. Somit ergäbe sich bis zum Allzeithoch ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3,6 zu 1. Risikoaverse Trader könnten unter dem EMA 50 im Bereich von 25,30 USD stoppen.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in SC