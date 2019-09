Die neuen Philips VoiceTracer Audiorecorder können per Smartphone-App ferngesteuert werden und bieten Spracherkennung

Speech Processing Solutions (SPS), der weltweit führende Anbieter von professionellen Diktierlösungen, hat soeben seine neueste Familie von Philips Audiorecordern mit Spracherkennungssoftware auf den Markt gebracht. Die neuen Philips VoiceTracer zeichnen sich durch eine herausragende Audioqualität und beispiellose Benutzerfreundlichkeit mit der Möglichkeit aus, Aufnahmen sofort mit anderen zu teilen.

Ein dedizierter Audiorecorder, der mit dem Smartphone spricht

Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass dedizierte Aufzeichnungsgeräte gegenüber Smartphone-Apps viele Vorteile haben: nur allzu oft macht der Akku des Smartphones schlapp, oder man ärgert sich über das schlechte Mikrofon oder darüber, dass das Smartphone während der Aufnahme nicht für andere wichtige Dinge zur Verfügung steht, wie z. B. das Telefonieren. Andererseits hat das Smartphone den Vorteil, dass man Aufnahmen sofort mit anderen teilen kann. Die meisten neuen Philips VoiceTracer vereinen jetzt das Beste beider Welten in sich über eine App können Benutzer nicht nur ihren Recorder aus der Ferne steuern, sondern ihre Aufnahmen auch gleich teilen. Mit der App lassen sich die Aufnahmen starten und stoppen und direkt vom Philips VoiceTracer über den WLAN-Hotspot des Smartphones auf dieses übertragen. Der Recorder muss damit nicht mehr erst über ein Kabel an den PC angeschlossen werden. Die App ist kostenlos und für iOS und Android verfügbar.

Perfekter Klang für Videos und Vlogs

Die neuen Philips VoiceTracer sind mit hochwertigen Mikrofonen ausgestattet, die eine erstklassige Aufnahmequalität ermöglichen. Jedes Gerät verfügt über einen leistungsstarken Akku, mit dem bis zu 36 Stunden Aufnahmen möglich sind. Es ist perfekt auf die individuellen Anforderungen der Benutzer abgestimmt, egal ob diese gerade Notizen, Interviews, Vorträge, Besprechungen, Musik oder Videos aufnehmen möchten. Intelligente Aufnahmefunktionen und eine Auswahl an Szenen mit vordefinierten Einstellungen sorgen für herausragenden Klang ohne viel Aufwand.

Und mit dem neuen Philips VoiceTracer DVT7110 für Videos lässt sich der Audiorecorder sogar als externes Mikrofon nutzen, um hochwertiges Bildmaterial durch hochwertigen Klang zu ergänzen.

"Über die Hot-Shoe-Halterung können YouTuber, die ihre Videoproduktionen auf ein neues Niveau bringen möchten, den Recorder sogar direkt an ihre Kamera anschließen und bei Außenaufnahmen mit Windschutz arbeiten," erläutert Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions.

Kein mühevolles Tippen mehr

Gleichzeitig stellt SPS außerdem die neue Philips VoiceTracer Spracherkennungssoftware DVT2805 vor, die die Dokumente der Benutzer sofort und mit einer Erkennungsgenauigkeit von bis zu 99 transkribiert.

"Noch nie war es einfacher, Gesprochenes in geschriebenen Text umzuwandeln. Und da Sprechen mindestens dreimal so schnell geht wie das Eingeben von Dokumenten über die Tastatur, spart die Software jede Menge kostbare Zeit. Einfach Notizen aufnehmen und den Rest der Software überlassen so einfach ist das," ergänzt Dr. Brauner.

Der intelligente Algorithmus lernt sogar aus den Korrekturen, die der Benutzer am transkribierten Text vornimmt. Das bedeutet: je häufiger die Software genutzt wird, desto genauer werden die Ergebnisse im Laufe der Zeit. Die Philips VoiceTracer Spracherkennungssoftware wird von allen neuen DVT-Modellen unterstützt und ist auch als Bundle erhältlich.

Alle Modelle sind ab September 2019 erhältlich. Weitere Informationen sind hier zu finden: www.voicetracer.com

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) ist ein internationales Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von Diktierlösungen. Die von SPS entwickelten und unter der Marke Philips verkauften Lösungen zum Umwandeln von Sprache zu Text werden von über vier Millionen Benutzern in der ganzen Welt eingesetzt. Zu ihnen gehören Workflow- und Spracherkennungssoftware sowie Diktiereingabegeräte. Mit diesen intelligenten Lösungen sparen Benutzer Zeit, die sie für die Erledigung der wirklich wichtigen Aufgaben verwenden können. Das führt zu einer höheren Produktivität und Profitabilität sowie einer besseren Kundenzufriedenheit.

Neben seinem Hauptsitz in Wien unterhält SPS regionale Niederlassungen in den USA, in Kanada, in Australien, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in Frankreich, in Belgien und in Österreich. Darüber hinaus verfügt SPS über ein Netzwerk von über 1000 Vertriebs- und Implementierungspartnern weltweit.

