Die Schweizer Großbank UBS hat Daimler von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 54 Euro angehoben. Die deutlichen Kursverluste bei Daimler und BMW in den vergangenen zwölf Monaten berücksichtigten nun den anhaltenden Druck auf die Margen und den Cashflow, ignorierten aber mögliche Gegenmaßnahmen der Autobauer, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So rechnet Hummel beim Kapitalmarkttag von Daimler im November mit einem Umstrukturierungspaket mit dem Ziel einer Verbesserung der Kosten- und Cashflow-Entwicklung./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2019 /18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2019/ Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-09-03/09:28

ISIN: DE0007100000