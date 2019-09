Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

RBA lässt Zinsen auf Rekordtief

Australiens Zentralbank belässt die Leitzinsen auf dem Rekordtief, hält sich aber die Tür für eine Lockerung bei einer Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt offen. Im Anschluss an eine Sitzung des geldpolitischen Rats teilte die Reserve Bank of Australia (RBA) mit, der Leitzins liege unverändert bei 1,00 Prozent. Notenbankchef Philip Lowe erklärte, es sei begründet zu erwarten, dass in Australien ein längerer Zeitraum mit niedrigen Zinssätzen notwendig sein werde, um Fortschritte beim Abbau der Arbeitslosigkeit zu erreichen.

Australien verzeichnet ersten Leistungsbilanzüberschuss seit 1975

Australien hat im zweiten Quartal 2019 dank steigender Einsenerzpreise und einer höheren Nachfrage aus China den ersten Leistungsbilanzüberschuss auf Quartalsbasis seit 1975 ausgewiesen. Dieser fiel zudem höher aus als erwartet. Der Leistungsbilanzüberschuss erreichte nach Angaben des Australian Bureau of Statistics 5,85 Milliarden australische Dollar (umgerechnet 3,58 Milliarden Euro), während Volkswirte nur mit einem Überschuss von 1,5 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Johnson will Neuwahl am 14. Oktober bei Brexit-Niederlage im Parlament

Der britische Premierminister Boris Johnson strebt einem Regierungsvertreter zufolge eine Neuwahl für den 14. Oktober an, sollte das Parlament am Dienstag gegen seine Brexit-Strategie stimmen. Bei einer Niederlage werde die Regierung bereits am Mittwoch eine Abstimmung über eine Neuwahl beantragen, sagte am Montagabend ein hochrangiger britischer Regierungsvertreter. Die Opposition will einen Brexit ohne Abkommen mit der EU verhindern und den am 31. Oktober geplanten EU-Austritt dann lieber noch einmal verschieben.

Johnson schließt Brexit-Aufschub kategorisch aus

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat einen erneuten Aufschub des Brexit kategorisch ausgeschlossen. Damit wandte er sich nach einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung seines Kabinetts gegen Pläne der Opposition, ihn per Gesetz zu einer Verschiebung des britischen EU-Austritts zu zwingen. Der Premier sieht zudem nach eigenen Angabe die Wahrscheinlichkeit für eine Austrittsvereinbarung mit Brüssel "steigen".

Brexit-Minister wirft EU Mangel an Kompromissbereitschaft vor

Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay hat der EU in einem Zeitungsinterview einen Mangel an Kompromissbereitschaft vorgeworfen - und davor gewarnt, dass das Festhalten der EU am "Backstop" zu einem Eigentor für Brüssel werden könnte. Denn im Falle eines ungeregelten Brexit am 31. Oktober würde die umstrittene Regelung, mit der die EU eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland verhindern will, gar nicht erst in Kraft treten, sagte der konservative Politiker der Welt und anderen europäischen Medien.

Landesvorstände von CDU und SPD für Sondierungsgespräche in Sachsen

Die Landesvorstände von CDU und SPD in Sachsen haben die Aufnahme von gemeinsamen Sondierungsgesprächen mit den Grünen beschlossen. In informellen Gesprächen mit SPD und Grünen solle geprüft werden, "ob das eine Basis ist für weitere Dinge und weitere Zusammenarbeit", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach der Landesvorstandssitzung in Dresden. Kretschmer und der CDU-Fraktionschef im Landtag, Christian Hartmann, sollen die Gespräche führen.

SPD gewinnt in Bild-Umfrage 1,5 Punkte

Im aktuellen Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung gewinnt die SPD eineinhalb Prozentpunkte hinzu und liegt bei 14,5 Prozent. Die FDP (8,5 Prozent) verbessert sich um einen halben Punkt. Die Linke (7 Prozent) verliert einen Punkt, Bündnis90/Die Grünen (23,5 Prozent) verlieren einen halben Punkt. CDU/CSU (26 Prozent) und AfD (15 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 5,5 Prozent (minus 0,5).

Außenminister Maas zu Gesprächen im Sudan

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist am Dienstag im Sudan eingetroffen, wo er Gespräche mit der neuen Führung des Landes führen will. Der Sudan stehe an einem "Wendepunkt seiner Geschichte", sagte Maas vor seiner Abreise in Berlin. In der sudanesischen Hauptstadt Khartum soll Maas unter anderem den erst kürzlich ernannten Chef der Übergangsregierung Abdalla Hamdok und den Chef des Souveränen Rats, General Abdel Fattah al-Burhan, treffen.

Hisbollah-Chef droht Israel mit militärischem Großangriff

Einen Tag nach den wechselseitigen Raketenangriffen hat der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz der israelischen Regierung mit einem militärischen Großangriff gedroht. Die Hisbollah könne auch Angriffe "im Herzen" des Nachbarlandes ausführen, sollte Israel den Libanon erneut angreifen, sagte Hassan Nasrallah bei einer Fernsehansprache. Für die Hisbollah gebe es bei der Konfrontation mit Israel "keine roten Linien mehr".

Ruhani: Der Iran schließt "bilaterale Gespräche" mit den USA aus

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat die Idee "bilateraler Gespräche" mit den USA ausgeschlossen. Sein Land lehne derartige Verhandlungen grundsätzlich ab, sagte Ruhani in einer Rede vor dem Parlament in Teheran. Der Iran könne zudem "in den kommenden Tagen" von weiteren Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 abrücken, wenn die Verhandlungen mit den europäischen Vertragspartnern "bis Donnerstag" keine Ergebnisse brächten.

Pence warnt vor Spaltung des Westens durch russische Öl- und Gasexporte

US-Vizepräsident Mike Pence hat bei einem Besuch in Polen vor einer Spaltung des Westens durch Russland gewarnt. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda warf er Moskau vor, sich in Wahlen einzumischen und seine Öl- und Gaslieferungen zu nutzen, um "unser Bündnis zu spalten". Hintergrund der Äußerungen ist die umstrittene Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas nach Deutschland transportieren soll.

Bolsonaro sagt Teilnahme an Amazonas-Gipfel ab

Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro hat seine geplante Teilnahme an einem Amazonas-Gipfel zu den verheerenden Waldbränden in der Region abgesagt. Bolsonaro müsse sich auf einen für nächste Woche anberaumten medizinischen Eingriff vorbereiten, sagte ein Regierungssprecher. Die Regierung in Brasilia erwägt demnach, einen Stellvertreter zu dem Gipfel nach Kolumbien zu schicken oder um eine Verschiebung des Treffens zu bitten.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Aug Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Schweiz Aug Verbraucherpreise +0,3% (PROGNOSE: +0,3%) gg Vorjahr

Australien Juli Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -0,1% (PROG: +0,2%)

Südkorea Verbraucherpreise Aug unverändert (PROG: unverändert) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Aug +0,2% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Aug +0,9% gg Vorjahr, +0,1% gg Vormonat

Südkorea BIP 2Q revidiert +1,0% (vorläufig: +1,1%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 2Q revidiert +2,0% (vorläufig: +2,1%) gg Vorjahr

Brasilien Handelsbilanz Aug Überschuss 3,28 Mrd USD (Juli: Überschuss 2,29 Mrd USD)

