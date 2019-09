Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Düsseldorf/Linz (pts012/03.09.2019/09:00) - Der Online-Sportwettenanbieter bet-at-home.com ist ab der Saison 2019/20 Premium Partner des deutschen Basketball Bundesliga Erstligisten aus Berlin. Für bet-at-home.com ist es das erste Sponsoring in der deutschen Basketball Bundesliga. bet-at-home.com verstärkt ab der Saison 2019/20 das breite Sponsoring-Spektrum im europäischen Spitzensport und wird Premium Partner von ALBA BERLIN. Der Basketball-Club aus der deutschen Hauptstadt geht in seine 30. Saison und hat in dieser Zeit acht Deutsche Meisterschaften, neun Pokaltitel und den internationalen Korac Cup gewonnen. Als einzigem deutschen Team ist es ALBA BERLIN außerdem bereits zwei Mal gelungen, das Finale im EuroCup zu erreichen - so auch in der vergangenen Saison. Mit im Schnitt rund 10.000 Zuschauern pro Spiel gehören die "Albatrosse" europaweit zu den meistbesuchtesten Teams. Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei bet-at-home.com: "Wir freuen uns darauf, als Premium Partner von ALBA BERLIN nun auch erstmalig in der deutschen Basketball Bundesliga vertreten zu sein. Sponsoring im europäischen Spitzensport ist seit Beginn ein zentraler Baustein der Marketingstrategie von bet-at-home.com. Ich sehe die Kooperation als konsequenten Schritt, um auch in dieser dynamischen Sportart den Bekanntheitsgrad von bet-at-home.com weiter zu erhöhen und gemeinsam mit ALBA BERLIN die nächsten beiden Saisonen erfolgreich zu bestreiten." Die Werbeleistungen umfassen unter anderem LED-Banden, exklusive Werbeflächen hinter den Teambänken der Heim- und Gastmannschaft, Positionierung des Logos auf den Hintergrundwänden der Interviewbereiche, exklusive Promotion- und Bonusaktionen sowie weitere Werberechte in sämtlichen Print- und Online-Auftritten von ALBA BERLIN. Über bet-at-home.com Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,1 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 30.06.2019 trugen 290 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. (Ende) Aussender: bet-at-home.com Entertainment GmbH Ansprechpartner: Mag. Claus Retschitzegger Tel.: +43 732 9015-1017 E-Mail: retschitzegger@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190903012

