Gestern Nacht hat der Index-Anbieter Stoxx Ltd. Änderungen in den europäischen Indizes EuroStoxx 50 und Stoxx 50 auf Basis der Schlusskurse bekannt gegeben. Beim großen Stühlerücken standen auch zwei DAX-Werte zur Disposition. Doch nur einer kann sich freuen. Im Folgenden alle Auf- und Absteiger in den großen Europa-Indizes.Die Deutsche Börse AG rückt in den Leitindex der Eurozone auf, den EuroStoxx 50. Das erklärte der Index-Anbieter Stoxx Ltd., eine Tochter der Deutschen Börse, am Montagabend. ...

