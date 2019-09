Die australische Investmentbank Macquarie hat Telefonica nach der deutlich unterdurchschnittlichen Entwicklung der Papiere des spanischen Telekomkonzerns von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Guy Peddy in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber von 8 auf 7 Euro. Damit trägt er dem gesunkenen Wert von Vermögenswerten in Lateinamerika Rechnung./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-09-03/09:45

ISIN: ES0178430E18