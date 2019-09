Der einzige deutsche Spezialist für Orbitaltechnik aus Bremen organisiert sich um und will in diesem Jahr erstmals eine Milliarde Euro Umsatz erreichen. Doch so gut wie niemand kennt OHB. Es lohnt sich hinzuschauen! Leider bietet OHB keine besondere Story. Für Liebhaber von Spezialitäten legen wir OHB als Investment nahe. Kursbasis rund 30 Euro sind fast ein Schnäppchen.



