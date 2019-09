Bayer zeigt Verständnis für die Glyphosat-Kritiker in Europa. "Wir können nachvollziehen und respektieren, dass es in einigen europäischen Ländern den Wunsch der Politik gibt, den Einsatz von Glyphosat zu reduzieren", so Liam Condon, Mitglied des Vorstands der Bayer AG und Leiter der Division Crop Science gegenüber dem Tagesspiegel.Demnach werde man mit den unterschiedlichsten Interessengruppen zusammenarbeiten, um alternative Lösungen zu entwickeln. An der grundsätzlichen Position solle sich aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...