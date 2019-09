Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG Unternehmen: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 03.09.2019 Kursziel: 22,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 24.05.2016: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 22,90 auf EUR 22,60. Zusammenfassung: Das H1-EBT von Energiekontor lag mit EUR 4,7 Mio. auf Vorjahresniveau. Der herausfordernde deutsche Onshore-Windmarkt führte zu einer schwachen Projektentwicklung. Dies wurde jedoch durch das Segment Stromerzeugung mehr als ausgeglichen. Das Geschäftsmodell von Energiekontor, das die volatile Projektentwicklung mit der stabilen Stromerzeugung verbindet, hat erneut seine Stärke bewiesen. Energiekontor bekräftigte seine Prognose für 2019 (moderat höheres EBT im Jahresvergleich) und erwartet ab 2020 deutlich bessere Ergebnisse. Der Grundstein für die Ergebnisverbesserung ist bereits gelegt. Im Februar unterzeichnete das Unternehmen einen Strombezugsvertrag für einen 85-MW-Solarpark in Deutschland, der im Jahr 2020 gebaut werden soll. Verzögerungen bei einem Wind-Projekt führen dazu, dass wir unsere Prognose für 2019E leicht senken. Da Energiekontor in der Onshore-Wind-Ausschreibung vom August keinen Zuschlag erhalten hat und die Genehmigungsverfahren weiterhin schleppend sind, senken wir unsere Prognose für 2020E, rechnen aber weiterhin mit einem starken Wachstum. Eine aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung ergibt ein Kursziel von EUR 22,60 (zuvor: EUR 22,90). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 22.90 to EUR 22.60. Abstract: Energiekontor's H1 EBT amounted to EUR 4.7m and matched the previous year's figure. The challenging German onshore wind market resulted in weak project development activity. This was however more than compensated by the power generation segment. Again, Energiekontor's business model, which combines volatile project development with stable power generation, showed its strength. Energiekontor reiterated 2019 guidance (moderately higher EBT y/y) and expects significantly better results from 2020 on. The foundation for the improvement in earnings has already been laid. In February, the company signed a power purchasing agreement for an 85 MW solar park to be built in 2020 in Germany. A wind project delay causes us to lower our 2019E forecast slightly. Given that Energiekontor was not awarded projects in the German onshore wind tender in August and that approval procedures remain slow, we trim our 2020E forecast but still expect strong growth. An updated sum of the parts valuation yields a EUR 22.60 price target (previously: EUR 22.90). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18881.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2019 03:26 ET (07:26 GMT)