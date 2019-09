Die OneSpan-Technologien unterstützen den Schutz des Benutzers vor feindlichen Kontoübernahmen und Verlusten durch Angriffe mobiler Malware und verbessern das Kundenerlebnis

CHICAGO und BRAUNSCHWEIG, Sept. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneSpan, ein führender Anbieter auf dem Gebiet von Software für Trusted Identities, digitale Signaturen und sichere Transaktionen, meldete heute, die Volkswagen Bank, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, habe die mobile Anwendungssicherheitslösung von OneSpan implementiert, um die finanziellen Transaktionen der Bank zu schützen, PSD2-Compliance zu garantieren und ein positives Kundenerlebnis zu ermöglichen.



OneSpan verwendete sein mobiles SDK, die Mobile Security Suite , um die PhotoTAN-App, eine Stand-Alone-App zur mobilen Authentifizierung, exklusiv für die Volkswagen Bank zu entwickeln und zu schützen. Die PhotoTAN-App kommuniziert direkt mit der Mobile Banking App der Volkswagen Bank und wird für Transaktionssignaturen verwendet, die entweder online oder über ein mobiles Endgerät initiiert werden. Die App integriert auch die Mobile Security Suite, um die App-Sicherheit einschließlich biometrischer Authentifizierung, Anwendungsabschirmung und Cronto-Technologie zu ermöglichen.

Die Cronto-Lösung von OneSpan ermöglicht es der Bank, die PSD2-Anforderungen hinsichtlich Authentifizierung und Dynamic Linking zu erfüllen. Diese patentierte Lösung zur visuellen Transaktionssignatur nutzt ein grafisches Kryptogramm, das aus farbigen Punkten besteht, um die Transaktionsdetails zu verschlüsseln, so dass sie nur von einem vertrauenswürdigen Gerät gelesen werden können. Diese Lösung unterstützt Banken bei der Bekämpfung feindlicher Kontoübernahmen und Banking-Trojaner wie Man-in-the-Browser-Angriffen, indem eine sichere Verbindung zwischen dem Gerät und der Bank hergestellt wird.

"Die Finanzbranche ändert sich durch höhere Kundenanforderungen, die Verschiebung hin zu mobil und neue Vorschriften schnell," sagt Volkswagen Bank Projektmanager Mario Bandau. "OneSpan hat bewiesen, Sachkenntnisse auf allen Gebieten zu besitzen und uns die erforderliche Beratung und die Lösungen bieten zu können, die wir zur Bereitstellung des von unseren Kunden geforderten Erlebnisses brauchen. Zudem ist sichergestellt, dass die PSD2-Anforderungen erfüllt werden," bestätigt Volkswagen Bank Projektmanager Andreas Feller.

"Da die PSD2 im September umgesetzt wird, haben sich unsere Kunden auf der Suche nach Expertise und innovativen Lösungen an uns gewendet," sagt OneSpan Senior Vice President of Global Sales, Dan Dica. "Cronto ist eine auf dem Markt einzigartige Technologie, da sie Sicherheit und Compliance mit den Vorschriften mit einem reibungslosen Kundenerlebnis verbindet. Dies ist eine wesentliche Kombination, da sie es unseren Kunden ermöglicht, ihre digitale Transformation leicht und sicher voranzutreiben."

Über die Volkswagen Bank

Die 1949 gegründete Volkswagen Bank GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Die Produkte und Dienstleistungen der Volkswagen Bank GmbH reichen von der Finanzierung von Neu- und Gebrauchtwagen aller Konzernmarken über Direct Banking bis hin zur Händlerfinanzierung.

Mit einer Bilanzsumme von 83 Milliarden Euro (Stand 31. Dezember 2018) ist die Volkswagen Bank seit langem Europas führende Automobilbank. Am Einlagenvolumen gemessen, das Ende 2018 mehr als 32 Milliarden Euro betrug, ist die Volkswagen Bank direct, ein Geschäftsbereich der Volkswagen Bank, eine der führenden Direktbanken Deutschlands.

Über OneSpan

OneSpan ermöglicht es finanziellen Institutionen und anderen Unternehmen, bei ihrer digitalen Transformation durch zielstrebige Schritte Erfolge zu verzeichnen. Wir schaffen Vertrauen in die Identität von Menschen, in die Geräte, die sie benutzen, und in die Transaktionen, die ihr Leben prägen. Wir sind der Ansicht, dass dies die Grundlage für besseres Business Enablement und Wachstum ist. Mehr als 10.000 Kunden, einschließlich mehr als die Hälfte der 100 größten globalen Banken, vertrauen zum Schutz ihrer wichtigsten Geschäftsbeziehungen und -prozesse auf OneSpan-Lösungen. Vom Digital Onboarding über die Betrugsbekämpfung bis hin zum Workflow Management reduziert die einheitliche, offene Plattform von OneSpan Kosten, beschleunigt sie die Kundenakquise und erhöht sie die Kundenzufriedenheit. Nähere Informationen über OneSpan finden Sie auf OneSpan.com , Twitter , LinkedIn und Facebook .

Copyright© 2019 OneSpan North America Inc., alle Rechte vorbehalten. OneSpan und CRONTO sind eingetragene oder nicht eingetragene Markenzeichen der OneSpan North America Inc. oder mit ihr verbundener Unternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Markenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Pressekontakt:

Frauke De Graeve

Public Relations Manager

OneSpan

+32 497 14 80 47

frauke.degraeve@onespan.com

Sarah Hanel

Global Director of Corporate Communications

OneSpan

+1-312-871-1729

sarah.hanel@onespan.com

?Source: OneSpan Inc.