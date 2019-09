Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Tesco verkauft sein Portfolio mit Hypothekenkrediten für rund 3,8 Milliarden Pfund an die Bankengruppe Lloyds. Die britische Supermarktkette erklärte, im Rahmen des Verkaufs von Tesco Personal Finance werde das gesamte Kreditbuch für Wohnimmobilien nebst Verwaltung bis Ende März 2020 an Halifax übertragen, eine Sparte der Lloyds-Tochter Bank of Scotland. Tesco Personal Finance verfügt über ein Portfolio von 23.000 Hypothekenkrediten mit einer Bilanzsumme von 3,7 Milliarden Pfund.

Lloyds rechnet mit einer guten Rendite aus dem übernommenen Geschäft. Der Kaufpreis werde aus Eigenmitteln finanziert. Die Auswirkungen auf das Eigenkapital bewegten sich im Bereich mittel- bis hoch einstelliger Basispunkte per Geschäftsjahresende.

Tesco erklärte, mit dem Verkauf folge man der Strategie, das Bankgeschäft auf weniger Produkte und Dienste einzugrenzen. Die Verkaufserlöse sollen der Kundenbetreuung der Tesco Bank und der Neugewichtung der Finanzierungsquellen zugute kommen.

