Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In vielen Ländern hatten sich die Stimmungsbarometer des Verarbeitenden Gewerbes in den letzten Monaten eingetrübt, teilweise sogar deutlich, wie beispielsweise in Deutschland, so die Analysten der Helaba.Mit dem August sei es vielerorts zu leichten Erholungen oder zumindest zu Stabilisierungen gekommen und im Rahmen dessen hätten die positiven Überraschungen überwogen. Vor diesem Hintergrund richte sich der Blick heute auf den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, der aufgrund des gestern in den USA begangenen Labor Days erst heute im Kalender zu finden sei. Die Indikationen seien uneinheitlich, wobei die zuletzt freundlichere Tendenz regionaler Industrieumfragen hervorzuheben sei. Diese hätten zum Teil aber deutlich unterhalb der Wachstumsschwelle gelegen. Zuletzt habe der Chicago-PMI positiv überraschen und deutlich steigen können. ...

