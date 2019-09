Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nach den beiden Leitzinssenkungen vom Juni und Juli hat die australische Notenbank (RBA) auf ihrer heutigen Sitzung die "Cash Rate" erwartungsgemäß unverändert bei 1,00% gelassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Jedoch sei in Aussicht gestellt worden, die Geldpolitik bei Bedarf weiter zu lockern. Die Analysten würden aufgrund der spürbaren Eintrübung der wirtschaftlichen Perspektiven in den kommenden Monaten noch mit je einem weiteren Zinsschritt der RBA um 25 BP im 4. Quartal 2019 und im 1. Quartal 2020 rechnen. Das Aufwertungspotential für den Austral-Dollar bleibe daher auch begrenzt. Zum Jahresende 2019 würden die Analysten zum US-Dollar mit Notierungen von 0,68 USD (aktuell: rund 0,67 USD) rechnen. (03.09.2019/alc/a/a) ...

