Eigentlich sollten alle 3.300 Vorbesteller des e.GO Life in der First Edition bis Ende des Jahres ihr Auto erhalten. Wegen weiteren Verzögerungen kann aber auch dieser Zeitplan nicht gehalten werden: Jetzt sind nur noch 600 Auslieferungen in 2019 geplant. Bei weiteren Tests, die über die für die Straßenzulassung gesetzlich vorgegebenen Tests hinausgehen, sei es "zu kleinen Toleranzabweichungen" gekommen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...