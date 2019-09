Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116) hat eine dreijährige Finanzierungslinie über rund AUD 55 Millionen (aktueller WK 1,6277 AUD/EUR) für eine Studierendenunterkunft in Melbourne bereitgestellt.

Infinity Place ist eine speziell für Studierende erbaute 335-Betten-Unterkunft, die sich in der Elizabeth Street in der Nähe der University of Melbourne befindet. Die ersten Studierenden konnten am 23. April einziehen.

Errichtet wurde Infinity Place durch ein Joint Venture zwischen Heitman, einer weltweit tätigen Immobilien-Investmentgesellschaft, und Global Student Accommodation (GSA), GSA ist zugleich auch der Betreiber von Infinity Place. Die Unterkunft bietet moderne Gemeinschaftsräume wie beispielsweise eine Skyline Terrasse, Lernräume und einen Fitnessraum und wird so den Bedürfnissen Studierender gerecht.

Die Aareal Bank freut sich über die Stärkung der bestehenden Geschäftsbeziehung und hofft, ihr Engagement in dieser Assetklasse weiter auszubauen. "Die Finanzierung von Studierendenunterkünften ist in den Fokus der Aareal Bank gerückt. Wir planen, unseren globalen Marktanteil in diesem Segment weiter auszubauen", so Christof Winkelmann, Vorstandsmitglied der Aareal Bank.

"Wir sind hocherfreut über das Vertrauen, das uns Heitman und Global Student Accommodation mit diesem Portfolioausbau entgegengebracht haben. Die Transaktion betont unser Know-how im Bereich ...

