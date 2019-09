Unterföhring (ots) - 03. September 2019. Jack Sparrow (Johnny Depp) ist nicht tot zu kriegen - Auch wenn er im fünften "Pirates"-Abenteuer von dem gruseligen Kapitän Salazar (Javier Bardem) heimgesucht wird. Der spanische Piratenjäger wurde vor vielen Jahren nach einer mörderischen Schlacht durch eine List des blutjungen Jack im "Dreieck des Teufels" zu ewiger Qual verdammt. Spaniens Schauspiel-Ikone Javier Bardem ("Skyfall") beweist als rachsüchtiger Untoter sein Talent für überlebensgroße Bösewichte. Die Original-Crew-Mitglieder Orlando Bloom ("Will Turner") und Keira Knightley ("Elizabeth") tauchen erneut in die karibischen Fluten. Mit Brenton Thwaites ("Hüter der Erinnerung") und Kaya Scodelario ("Maze Runner") kommt die attraktive nächste Generation der Freibeuter an Bord.



ProSieben zeigt "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" am Sonntag, 8. September 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" (OT: "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales") Am Sonntag, 8. September 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2017 Genre: Abenteuer Regie: Joachim Rønning, Espen Sandberg



