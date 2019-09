adidas: Die nächste Chance kommt bestimmt

Diese Woche steht hierzulande vor allem im Zeichen wichtiger Indexveränderungen. Während es zur Wochenmitte zur spannenden Frage kommt, ob der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (WKN: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6) oder der Münchener Triebwerkehersteller MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0) thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) im DAX möglicherweise ersetzen werden, fielen zu Beginn der Woche bereits wichtige Entscheidungen.

So darf sich die Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) über die Aufnahme in den EuroStoxx 50 freuen. Eine große Ehre. Schließlich handelt es sich dabei um den Leitindex der Eurozone. Im Gegensatz dazu wird adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) nicht in den Stoxx Europe 50 aufsteigen.

Eine Indexaufnahme wäre für Europas größten Sportartikelhersteller ein wichtiger Meilenstein gewesen. Die Aufmerksamkeit von Investorenseite nimmt zu. Außerdem müssen börsengehandelte Indexfonds (ETFs), die den Stoxx Europe 50 nachbilden, die Indexveränderungen mitberücksichtigen. Allerdings dürfte man beim DAX-Konzern trotz der Nichtberücksichtigung nicht besonders traurig sein.

