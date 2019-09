AngloGold Ashanti hat in der Sommerpause seinen Anteil an Corvus Gold erhöht und dabei deutlich mehr als den aktuellen Marktpreis bezahlt. Die Spekulationen um eine Komplettübernahme dürften sich nun verstärken, denn die Südafrikaner erwarten frische Mittel. So denken auch die Analysten.

Corvus-Aktie legt kräftig zu

Bis Anfang September herrschte Ruhe in der nordamerikanischen Mining-Branche. Denn im August ist hier Urlaubszeit und auch die Rohstoffunternehmen machen zumindest nachrichtentechnisch weitgehend die Türen zu. Warum auch sollte man Bohrergebnisse veröffentlichen, wenn die potenziellen Aktienkäufer am Strand liegen? Doch nach dem gestrigen Feiertag "Labour Day" geht es wieder los und in den nächsten Tagen dürften jede Menge Nachrichten auf die Anleger hereinprasseln. Bei Corvus Gold (2,46 CAD | 1,74 Euro; CA2210131058) ging es in der ruhigen Zeit aber steil nach oben. Die Aktie legte seit dem August-Tief bei etwa 1,80 CAD bis auf 2,46 CAD zu. Dafür gibt es mindestens zwei gute Gründe.

AngloGold baut Anteil auf 19,9 Prozent aus

Zum einen hat das Unternehmen per Kapitalerhöhung 1,3 Mio. Dollar eingesammelt. Großaktionär AngloGold Ashanti kaufte weitere 500.000 Anteile zum Preis von 2,60 CAD, also weit über dem Marktpreis. Damit halten die Südafrikaner nun wieder 19,9 Prozent an Corvus. Ab 20 Prozent ist nach kanadischen Börsenregeln ein Übernahmeangebot Pflicht. Dass der Großaktionär deutlich mehr als ...

