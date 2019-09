Im ruhigen Handel rutscht der DAX wieder unter 11.900 Punkte. Auch Euro und britische Pfund treten den Rückwärtsgang an. Grund zur Freude gibt für die Deutsche Börse - aber die hat die Kursparty ja quasi schon vorgefeiert. Cornelia Frey blickt auf die Entwicklung an den Finanzmärkten am Dienstag, den 03. September.