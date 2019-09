Berlin (ots) - Sechs Premieren und ein FRITZ!OS: Neue FRITZ!-Produkte für Wi-Fi 6, 5G, Glasfaser und Smart Home / FRITZ!OS 7.12 für mehr Komfort



Der Berliner Kommunikationsspezialist AVM präsentiert auf der IFA 2019 zahlreiche Produktneuheiten für schnellen Internetzugang, starkes WLAN und ein smartes Zuhause. Die Fokusthemen sind Wi-Fi 6, Breitband, Smart Home und 5G. Der neue Standard Wi-Fi 6 ermöglicht höhere Datenraten und bessere Reaktionszeiten für viele Geräte, die gleichzeitig das WLAN nutzen. AVM zeigt gleich drei neue Produkte für diesen WLAN-Turbo. Dazu zählen die FRITZ!Box 5550 und FRITZ!Box 5530 für Glasfaser. Die beiden Modelle eignen sich europaweit für alle gängigen Glasfaseranschlüsse und verteilen das Gigabit-Tempo drahtlos per Wi-Fi 6 und über einen 2,5-GBit/s-schnellen LAN-Anschluss im Heimnetz. Ebenfalls Wi-Fi 6 an Bord hat die neue FRITZ!Box 6660 Cable für schnelle DOCSIS-3.1-Kabelanschlüsse und mit voller Ausstattung für die Vernetzung.



Ein weiteres Highlight ist die FRITZ!Box 6850 5G. Das Modell ist weltweit der erste All-in-One-Heimnetzrouter für die neue Mobilfunkgeneration 5G. Mit schnellem WLAN, Gigabit-LAN sowie einer Basis für Telefonie und Smart Home bietet er vollen Komfort an den zukünftigen 5G- und aktuellen LTE-Anschlüssen.



Im Bereich Smart Home wartet AVM zur IFA gleich mit drei Neuheiten auf: Die smarte LED-Lampe FRITZ!DECT 500 erweitert das Smart-Home-Portfolio um den Bereich Lichtsteuerung und bietet weißes und farbiges Licht für jede Situation. Die LED-Lampe lässt sich über die neue FRITZ!App Smart Home, das FRITZ!Fon und per Browser bedienen. Für die umfassende Fernbedienung aller Smart-Home-Szenarien stellt AVM zur IFA den neuen Taster FRITZ!DECT 440 mit Display und vielen Schaltmöglichkeiten für die FRITZ!DECT-Produkte vor.



Auf der IFA zeigt AVM darüber hinaus die neue Generation der WLAN Mesh Repeater: Die vier FRITZ!Repeater 3000, 2400, 1200 und 600 sind alle im Handel verfügbar und erfüllen alle Wünsche an WLAN-Abdeckung und Reichweite. FRITZ!OS 7.12, die aktuelle Version des Betriebssystems der FRITZ!-Produkte, ist zur IFA für viele FRITZ!Box-Modelle, WLAN Mesh Repeater und Powerline-Produkte erhältlich. Das kostenlose Update bringt dank des WLAN Mesh Steering vor allem eine bessere WLAN-Performance und viele andere Neuheiten in den Bereichen Internet, Telefonie und Smart Home.



Alle Neuheiten werden auf den beiden AVM-Ständen in Halle 17 und am IFA-Sommergarten (Stand A10) gezeigt.



Bitte beachten Sie auch die weiteren AVM-Presseinformationen zur IFA, in denen Sie mehr Details zu den oben genannten FRITZ!-Produkten finden.



1.Sechs Premieren und ein FRITZ!OS - Hauptmeldung

https://avm.de/pi-ifa-2019 2.FRITZ!Box 6850 5G: Weltweit erster All-in-One-Router für 5G und

LTE

https://avm.de/pi-ifa-5g 3.Neue FRITZ!Box-Modelle mit Wi-Fi 6 für den Glasfaser- und

Kabelanschluss

https://avm.de/pi-ifa-wifi6 4.Strom, Wärme, Licht und eine neue FRITZ!App Smart Home

https://avm.de/pi-ifa-smarthome 5.Neue Generation der FRITZ!Repeater für WLAN Mesh / FRITZ!OS 7.12

https://avm.de/pi-ifa-repeater-fritzos Pressefotos zu dieser Meldung:

https://avm.de/pressefotos/ifa Über AVM:

http://avm.de/ueber-avm Pressekontakt:



Doris Haar

AVM Kommunikation

Telefon 030 39976-242

presse@avm.de

http://twitter.com/avm_presse



Original-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/4364819