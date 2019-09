Linz (www.anleihencheck.de) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China dominiert die Entscheidungen der australischen Notenbank, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.China sei der größte Abnehmer bzw. Handelspartner für Australien. Eine sinkende Rohstoffnachfrage in China habe unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaft Australiens. Aus diesem Grund habe die australische Notenbank bereits zweimal den Leitzins um 0,25% auf heute 1,00% gesenkt. Der Notenbankgouverneur Philip Lowe habe bereits angedeutet, im Extremfall den Leitzins auf null zu senken. Auch von unkonventionellen Maßnahmen sei bereits die Rede. Gemeint seien damit wohl Anleihenkäufe durch die Notenbank. Vor diesem Hintergrund sei auch die Schwäche des Australischen Dollar (AUD) nicht verwunderlich. An der Spitze der Finanzkrise 2008 habe das Währungspaar EUR/AUD über 2,00 notiert. Aktuell sei aber wohl eher mit Kursen bis 1,7000 zu rechnen. (03.09.2019/alc/a/a) ...

