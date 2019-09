Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - "Nie zuvor waren Bundesanleihen so teuer und so riskant wie aktuell", erklärt Patrick Hussy, Fondsmanager von sentix Asset Management.Gemäß der sentix-Positionierungsdaten seien Anleger so hoch in Anleihen investiert wie zuletzt 2008. "In ihrem Allmachtsglauben an die Notenbanken haben sie sich den Rentenmarkt neu erschlossen und unterliegen nun entweder einer spekulativen Übertreibung - oder sie vertrauen ihr Geld Staaten an, die sich schon bald massiven ökonomischen Problemen gegenübersehen." ...

