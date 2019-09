Hörmann Industries GmbH: CEO Dr. Michael Radke übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats bei der euromicron AG DGAP-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Personalie Hörmann Industries GmbH: CEO Dr. Michael Radke übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats bei der euromicron AG 03.09.2019 / 11:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hörmann Industries GmbH: CEO Dr. Michael Radke übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats bei der euromicron AG Kirchseeon, 3. September 2019 - Auf der Hauptversammlung der euromicron AG am Donnerstag, den 29. August 2019, wurde Herr Dr. Michael Radke, CEO der Hörmann Industries GmbH (Unternehmensanleihen, WKN: A2TSCH und A2AAZG), zusammen mit Herrn Dr. Wolfram Römhild und Herrn Carl Ernst Veit Paas in den neuen Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Dr. Radke tritt als Vertreter der Funkwerk AG, des neuen strategischen Ankerinvestors der euromicron AG, Herr Paas als zweitgrößter Aktionär und Vertreter vieler Altaktionäre in den Aufsichtsrat ein. Damit übernehmen nach den häufigen Personalveränderungen in den Gremien der euromicron AG wieder die anteilsstärksten Aktionäre die Verantwortung im Aufsichtsrat der im Prime Standard notierten Gesellschaft. Herr Dr. Römhild ist ein unabhängiger und erfahrener Berater von der namhaften Unternehmensberatung GoetzPartners in München und wird mit seiner vielfältigen Erfahrung und Branchenexpertise den Aufsichtsrat und Vorstand der euromicron AG bei der weiteren Transformation und Neuausrichtung des Geschäftssystems unterstützen. In der anschließenden konstituierenden Sitzung wurde Dr. Radke zum Vorsitzenden des neuen Aufsichtsrats und Dr. Römhild zu seinem Stellvertreter gewählt. Dr. Michael Radke, CEO der Hörmann Industries GmbH: "Ich bedanke mich für das breite Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre auf der Hauptversammlung und freue mich auf die Zusammenarbeit im Aufsichtsrat und mit dem Vorstand. Ich hoffe, dass mit der Berufung des neuen Gremiums nun endlich mehr Stabilität und Kontinuität im Aufsichtsrat der euromicron AG eintreten werden. Ich werde die Werte und Leitlinien meiner Tätigkeit bei der Hörmann Industries - unternehmerische Verantwortung, Tatkraft und Solidität - ebenfalls bei der euromicron einbringen." "Es ist unser erklärtes Ziel, gemeinsam mit dem Vorstand und den Mitarbeitern die euromicron AG nach vielen verlustbehafteten Jahren wieder auf den Erfolgspfad zu führen, hinsichtlich der Eigenfinanzierungskraft nachhaltig zu stabilisieren und schrittweise zu entschulden. Wir werden uns gemeinsam mit aller Kraft dafür einsetzen, den Unternehmenswert langfristig wieder nachhaltig zu steigern und das Vertrauen der Aktionäre und Investoren zurückzugewinnen", so Dr. Radke. Die Hörmann Industries GmbH hat über ihr Tochterunternehmen Funkwerk AG, an der Hörmann als Hauptaktionär mit 78,0 % beteiligt ist, im August 2019 einen Aktienanteil von 15,36 % an der euromicron AG erworben. Mit dieser strategischen Beteiligung an der euromicron AG wird eine wesentlich engere Zusammenarbeit der beiden mittelständisch geprägten Unternehmensgruppen angestrebt, um zukünftig als Generalplaner, Systemintegrator und Servicedienstleister maßgeschneiderte ganzheitliche Lösungen aus einer Hand für die digitale Vernetzung und Sicherheitstechnik von öffentlichen Infrastrukturen und von Industrieanlagen in Deutschland und Europa zu bieten. __________________________________________________________________ Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind 27 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Services mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 3.300 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. Kontakt: Hörmann Industries GmbH Hauptstraße 45-47 85614 Kirchseeon Telefon: 08091 5630-133 Telefax: 08091 5630-193 E-Mail: ir@hoermann-gruppe.de Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Frederic Hilke Telefon: 0221 9140-970 E-Mail: frederic.hilke@ir-on.com 03.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 867687 03.09.2019 ISIN DE000A2AAZG8 AXC0105 2019-09-03/11:27