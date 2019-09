Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Neutral" belassen. In den Hauptgeschäftsfeldern überzeuge der Bonner Konzern mit einem überdurchschnittlichen Wachstum, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das spiegele sich in der Bewertung aber bereits wider. Zudem gebe es Unwägbarkeiten in mehreren strategischen Feldern./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / 09:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-09-03/11:55

ISIN: DE0005557508