marktEINBLICKE um 12: DAX im Minus, adidas wird nicht belohnt

Schwache Vorgaben aus den USA drücken den DAX am Dienstagmittag in die Verlustzone. Allerdings halten sich die Verluste noch in Grenzen, vor allem, wenn man an die zusätzlichen Unsicherheiten denkt, die der Brexit bereithält.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 11.912 MDAX -0,5% 25.562 TecDAX -0,4% 2.767 SDAX -0,1% 10.696 Euro Stoxx 50 -0,5% 3.417

Die Topwerte im DAX sind Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432), Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Im Fokus steht auch adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0), nachdem der Sportartikelhersteller nicht in den Stoxx Europe 50 aufsteigen wird.

