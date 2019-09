ABB tritt mit seinem elektrischen Schiffsantrieb Azipod in ein neues Marktsegment ein: Der Technologiekonzern wird den E-Antrieb erstmals an Bord von zwei Massengutfrachtern installieren. Die beiden Schiffe, die 2021 von der chinesischen Werft Chengxi an Oldendorff Carriers ausgeliefert werden sollen, werden jeweils mit zwei 1,9-MW-Azipod-Einheiten ausgestattet. Dabei handelt es sich um Propellergondeln, ...

