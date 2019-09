++ US-Händler kehren an die Märkte zurück ++ USD profitiert vom Handelskonflikt ++ EURUSD verliert weiter an Boden ++ DE30 entfernt sich von 12.000-Punkte-Marke ++Im August erlebte die Wall Street aufgrund des erneut eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China einen Ausverkauf. Der Leitindex Dow Jones verlor 1,7%, der marktbreite S&P 500 1,8% und der technologielastige NASDAQ sogar 2,6% an Wert. Die sanftere Rhetorik an der Handelsfront reichte vorerst aus, um weitere Verluste zu vermeiden, die allgemeine Unsicherheit spiegelt sich jedoch bereits in den Daten wider und das Stimmungsbild bleibt fragil. Um das Vertrauen an ...

