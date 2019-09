Der schwäbische Bauspar- und Versicherungskonzern Wüstenrot & Württembergische (W & W) hat im laufenden Jahr viel vor: Vorstandschef Jürgen Junker peilt ein Konzernüberschuss im oberen Bereich der Spanne zwischen 220 und 250 Mio. €. 2018 kam W & W hier auf 215 Mio. €. Die neue Digitalsparte des Finanzkonzerns mit der Top-Marke Adam Riese ist bisher gut angelaufen. Die Mitte August veröffentlichten Halbjahreszahlen mit einem Überschuss von 175,8 Mio. € untermauern den positiven Trend. Ende Juli wurde allerdings der bis dato bestehende Aufwärtstrend gebrochen und der Aktienkurs von W & W sackte bis auf knapp 17 € in der Spitze ab. Gemessen an der fundamentalen Stärke von W & W (Buchwert 45 €) ist der Einbruch wohl zu heftig ausgefallen. Auf dem derzeitigen Kursniveau kommt W & W damit gerade für eher defensiv orientierte Anleger als Engagement in Frage.



