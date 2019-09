Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Berliner Entwurf zum Mietendeckel falle letztlich milder aus als gedacht, sei aber immer noch heftig, schrieb Analyst Marc Mozzi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Vonovia habe in Berlin aber nur ein kleines Standbein, sonst in Deutschland sowie in Schweden aber ein breites Portfolio. Zudem profitiere der Dax-Konzern von seinen Investitionen in Modernisierungen./ajx/ag weden portfolio. Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / 01:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-09-03/12:27

ISIN: DE000A1ML7J1