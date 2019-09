Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für LEG von 120 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Berliner Entwurf zum Mietendeckel falle letztlich milder aus als gedacht, sei aber immer noch heftig, schrieb Analyst Marc Mozzi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das gestiegene Kursziel für LEG trage dem Kauf von 4000 Wohneinheiten bis 2020 Rechnung. Die Aktie ist nach wie vor Mozzis "Top Pick". So sei LEG in Berlin gar nicht vertreten, nur gering verschuldet und ausgerichtet auf die in Nordrhein-Westfalen sich am dynamischsten entwickelnden Städte./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / 01:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-09-03/12:28

ISIN: DE000LEG1110