Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der britischen Billigfluggesellschaft Easyjet von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 1200 auf 820 Pence gesenkt. Das Kapazitätswachstum lasse nach, die Nachfrage sei unsicher und die Kerosinkosten stiegen, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie kürzte ihre Schätzungen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-09-03/12:41

ISIN: GB00B7KR2P84