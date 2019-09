Paragon (ISIN: DE0005558696) hat in den zurückliegenden Monaten große Fortschritte bei der Weiterentwicklung seines Produktportfolios im Bereich Sound gemacht. Mit der Integration der übernommenen LPG GmbH in den Geschäftsbereich Interieur ist es gelungen, zum Systemanbieter in diesem Bereich aufzusteigen. Eine Auswahl der Lösungen zeigt paragon auf zwei Leitmessen. Die technologische Reife der Lautsprecher aus dem paragon-Konzern ist zudem durch den Gewinn des angesehenen EISA-Awards von einer Fach-Jury unterstrichen worden.

Neben sogenannten wegweisenden Lösungen für die Anwendung im Auto hat paragon durch die Kombination verschiedener hochklassiger Sound-Komponenten auch ein innovatives Beschallungskonzept für Wohnmobile entwickelt.

Die Produktneuheiten aus dem Bereich Sound rückt paragon sowohl auf dem Caravan Salon in Düsseldorf, der am 8. September endet, in Halle 13, Stand D88, als auch auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main vom 10. bis 15. September in Halle 5.0, Stand B08, in den Fokus. Besucher erhalten die Möglichkeit, eine Vielzahl der paragon Sound-Innovationen selbst zu testen und zu erleben.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

So sah die Prognose...

... anfangs des Jahres aus: "Aufgrund der guten Auftragssituation für 2019 erwartet die Geschäftsführung auch angesichts der aktuell herausfordernden Marktsituation im Automobilmarkt im Umsatz um rund 25 Prozent zu wachsen. Hierzu sollen alle Geschäftssegmente (Elektronik, Mechanik und Elektromobilität) beitragen. Im Segment Elektronik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...