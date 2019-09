München (ots) - Am Montag, 30. September 2019, startet die neue Staffel "Wer weiß denn sowas?" im Ersten mit so vielen Rateduellen wie noch nie! Die Zuschauer können sich auf 150 brandneue Folgen mit dem lustigen Quiz-Trio freuen.



Montags bis freitags um 18:00 Uhr bringt Moderator Kai Pflaume seine prominenten Gäste und die "Rätselmeister" Bernhard Hoëcker und Elton gehörig zum Grübeln, wenn sie versuchen, möglichst viele richtige Antworten auf außergewöhnliche Fragen zu geben. Bereits in der ersten Woche gibt es zahlreiche brisante Rate-Wettkämpfe. Etwa beim Duell der beiden "Let's Dance"- Stars Isabel Edvardsson und Ekaterina Leonova, der Bestsellerautorin Ildiko von Kürthy, die gegen die Schauspielerin Maria Furtwängler antritt, oder beim Schlauberger-Giganten-Duell zwischen den beiden allwissenden "Jägern" aus der Quizshow "Gefragt - Gejagt", Sebastian Jacoby und Klaus Otto Nagorsnik.



Natürlich hat das "Wer weiß denn sowas?"-Redaktionsteam wieder jede Menge spannende und witzige Fragen mit überraschenden Antwortmöglichkeiten vorbereitet, die die Köpfe der Rater zum Qualmen bringen werden.



Welches Team kann z. B. beantworten, wofür sich Schalen und Kerne von Avocados verwenden lassen, was der Mond und eine Weintraube gemeinsam haben, oder warum Kaugummikauen im Flugzeug gegen Ohrenschmerzen hilft? Die bewährte Mischung aus witzigen und alltagstauglichen Fragen und Antworten ist auch in der neuen Staffel praktisch unerschöpflich.



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas



