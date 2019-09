Wieder einmal zeigt sich: Die fetten Deals im Biotech-Sektor werden genau dann gelandet, wenn die Stimmung nahe Tiefpunkt ist: Cidara Therapeutics (WKN: A14R2R) verlor im Laufe des letzten Jahres zeitweise mehr als -70% an Wert. Ein einziger Deal könnte nun Vieles von dem vergessen machen.

Wie das Unternehmen heute vorbörslich meldet, konnte ein wegweisender Lizenzdeal mit dem internationalen Pharmakonzern Mundipharma abgeschlossen werden. Für die Rechte an Rezafungin außerhalb Japans und den USA erhält Cidara 30 Millionen Dollar im Voraus und 9 Millionen Dollar an Eigenkapital-Beteiligung. Insgesamt winken bis zu 568 Millionen Dollar an Einnahmen aus der Transaktion ...

