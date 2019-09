Berlin (ots) - Wohin man schaut: Pflanzen sind essenzielle Bestandteile einer jeden Wohnung und schon längst aus keinem zeitgemäßen Interieur mehr wegzudenken. Der Urbane Dschungel bietet dem städtischen Auge Natur zum Abschalten in den eigenen vier Wänden, wertet jedes Zuhause optisch auf und überzeugt durch eine Vielzahl an positiven Wirkungen.



Keinen grünen Daumen? Nur Mut! Es gibt genug Pflanzen, die nicht so viel Pflege benötigen und perfekt für Anfänger geeignet sind. So steht der Wohlfühloase nichts mehr im Weg, außer der Frage: Wohin mit den grünen Lieblingen? Jeder Raum kann mit der passenden It-Pflanze zu einem richtigen Hingucker werden. Badezimmer, Küche und Kinderzimmer werden hierbei leider oft noch vernachlässigt - doch das gehört nun der Vergangenheit an.



Anfänger-Lieblinge



Social Media Star



Die wohl bekannteste Bewohnerin des Urban Jungle ist die Monstera deliciosa, auch Fensterblatt genannt. Sie fühlt sich besonders bei Zimmertemperatur wohl und ist auch für Anfänger bestens geeignet. Trockenheit verträgt sie besser als Nässe, aber regelmäßiges Gießen ist wichtig. Am besten immer dann ein wenig gießen, wenn die Oberfläche der Erde wieder etwas angetrocknet ist. Monsteras bevorzugen einen hellen und warmen Standort, mit gelegentlichem Schatten.



Der Evergreen



Wer eine Wohnung mit überwiegend indirektem Licht bewohnt (zum Beispiel im Erdgeschoss), liegt mit dem Farn genau richtig. Er ist eine der beliebtesten Zimmerpflanzen, was vor allem an den weichen grünen, fächerförmigen Blättern liegt, die aber dank ihrer Urwald-Herkunft so einiges vertragen. Farne sind zudem luftreinigende Pflanzen mit eigenen Superkräften: So sorgen sie zum Beispiel nachts für besonders viel Sauerstoff im Schlafzimmer und filtern Allergene aus der Luft.



Grüne Freunde für Bad, Küche & Kinderzimmer



Für ein Urwald-Feeling im eigenen Reich sorgen große Grünpflanzen wie Kentia-Palme oder Zyperngras. Im Kinderzimmer bieten sie die richtige Kulisse für eine abenteuerliche Safari, sind zudem ungefährlich und überstehen unbeschadet auch überschwängliche Fangspiele. Ein zuverlässiger Mitbewohner im Kinderzimmer ist auch die Grünlilie: Sie hat hervorragende luftreinigende Eigenschaften, ist robust und pflegeleicht. Außerdem ist sie kinderleicht zu vermehren und eignet sich so auch schon für Grundschüler als kleines "Pflanzenexperiment".



Damit möglichst viele Pflanzen im Interieur einen Platz finden und eine echte Pflanzenoase schaffen, heißt es: Kreativ werden! Im Wohnbereich können die grünen Schönheiten klassisch in Töpfen aufgestellt oder aber in modern-verspielten Makramee-Pflanzenampeln an die Decke gehängt werden. Wer viel Wandfläche zur Verfügung hat, holt sich Inspiration auf Instagram: "Shelfies" (eine Wortschöpfung aus dem Englischen, die das "Selfie" mit dem "Shelf" (Regal) kombiniert) zeigen geschmackvoll, wie die eigenen Einrichtungsgegenstände und Pflanzen in einem Regal präsentiert werden können.



Ein haueigener Indoor-Kräutergarten sieht nicht nur schön aus, sondern verbessert auch die Luft. In der Küche lassen sich die Lieblingskräuter besonders schön in hängenden Regalen und Gefäßen präsentieren - stets greifbar beim Kochen.



Im Badezimmer fühlen sich Einblatt, Flamingoblume, Bromelie und Kroton bei hohen Temperaturen und viel Luftfeuchtigkeit pudelwohl und können auch in lichtarmen Ecken mit ihrer Pracht überzeugen - sie sind die perfekten Partner für das eigene Home-Spa-Projekt.



Attraktive Helferlein



Grüne Klimaanlage



Die NASA hat ermittelt, dass Pflanzen ihre Wirkung als natürliche Lufterfrischer bereits ab einem Verhältnis von einer Pflanze pro neun Quadratmetern Fläche entfalten. Warum also nicht die eigenen vier Wände mit einer grünen Klimaanlage ausstatten? So wird beispielsweise empfohlen, dass die Durchnittstemperatur im Babyzimmer bei etwa 18 Grad Celsius liegen sollte. Hier können Pflanzen mit ihrer natürliche Kühlwirkung Abhilfe schaffen. Dabei gilt natürlich: Je mehr Pflanzen, desto besser - Teamwork makes the dream work.



Frische Luft für Klein & Groß



Formaldehyd findet sich oft in neuen Möbeln, Böden und Farben - gerade im Kinderzimmer heißt es, derartige Belastungen durch die Luft zu vermeiden. Pflanzen helfen dabei, schädliche Stoffe aus der Luft zu entfernen und sorgen für viel sauberen Sauerstoff. Natürlich ist auch eine regelmäßige Belüftung ein Muss, aber bei sehr heißem oder kaltem Wetter nicht immer möglich. Pflanzen sind durch ihre Blätter Meister in der Feinstaubbeseitigung.



Oase der Ruhe



Viele große Pflanzen in einem Raum, wie Kentia-Palme, Ficus, Grünlilie oder Calathea, wirken als wahrer Lärmschlucker. Als heimische Pflanzenoase bringen sie Ruhe in das Arbeitszimmer oder sorgen beispielsweise für ein besinnliches Essen mit der ganzen Familie.



Wer nicht mit einem grünen Daumen gesegnet ist, trifft mit Kroton als äußerst pflegeleichte Zimmerpflanze genau die richtige Wahl. Die Pflanze gibt es in verschiedenen Varianten, die entweder auf dem Fensterbrett Platz finden oder als große freistehende Exemplare erhältlich sind. Mit ihren farblichen Schattierungen der Blätter schafft der Kroton eine warme Wohlfühlatmosphäre. Me-Time ist angesagt!



